Французский нападающий московского «Динамо» Клинтон Н’Жи в интервью перепутал команду, цвета которой защищает.

По словам Н’Жи, сейчас он находится в Москве, чемпионат еще не завершен, и у него есть контракт, который рассчитан на три года.

«Но в футболе все может измениться очень быстро. Действительно, я получил несколько предложений — есть даже из Англии. Тем не менее, мне хорошо в ЦСКА, — сказал футболист, слова которого приводит Radio Sport Info.

Напомним, что француз стал футболистом московского «Динамо» прошлым летом. В нынешнем сезоне Н’Жи сыграл в составе бело-голубых 15 встреч и отличился одним забитым голом за динамовцев.

После 22 туров «Динамо» находится на шестой строчке российской премьер-лиги.