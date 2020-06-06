Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Макеев рассказал о главном изменении в стане красно-белых после прихода Массимо Карреры.

По словам Макеева, главное, что поменялось при Каррере — футболисты стали больше работать над физикой. Он отметил, у итальянца были одни из самых тяжелых недельных циклов.

«Были ли плюсы? Естественно. Стало легче играть из-за того, что физически ты был лучше готов. Этого команде и не хватало тогда», — сказал Макеев, слова которого приводит YouTube-канал «У Кузьмича».

Напомним, Массимо Каррера сменил на посту главного тренера Дмитрия Аленичева. Под руководством итальянца «Спартак» выиграл чемпионат России в сезоне-2016/17. Каррера покинул клуб осенью 2018 года после ряда скандалов.