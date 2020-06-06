Испанская «Валенсия» опубликовала видео с обращением российского полузащитника Дениса Черышева в честь Дня русского языка.

«Наш 11-й номер хотел отправить вам специальное сообщение в День русского языка. Есть здесь кто-нибудь, кому не нужны субтитры?» — гласит сообщение «Валенсии» в Instagram.

Черышев на родном языке выразил поддержку людям, находящимся на карантине.

«Я хотел бы поддержать всех заболевших коронавирусом, людей, которые сейчас сидят дома на карантине и не могут выходить. Надеюсь, что скоро эта ситуация разрешится, и мы все сможем вернуться к обычной жизни. Всем большой привет, всех обнимаю. И не болейте!» — сказал Черышев.

Напомним, чемпионат Испании был приостановлен в связи с пандемией коронавируса. После 27 туров лидером турнирной таблицы идет «Барселона», набравшая 58 очков. Второе место занимает «Реал» (56), третье — «Севилья» (47). «Валенсия» располагается на седьмой строчке.