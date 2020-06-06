Уругвайский форвард каталонской «Барселоны» Луис Суарес получил разрешение вернуться к матчам после травмы.

Об этом сообщает официальный сайт сине-гранатовых. Отмечается, Суарес может принять участие в матче против «Мальорки» 13 июня.

Напомним, уругвайский форвард получил травму правого колена в январе. Он вернулся к индивидуальным тренировкам в начале мая.

В 23 матчах за «Барселону» в нынешнем сезоне Суарес забил 14 мячей.

Напомним, чемпионат Испании был приостановлен в связи с пандемией коронавируса. После 27 туров лидером турнирной таблицы идет «Барселона», набравшая 58 очков. Второе место занимает «Реал» с 56 баллами, третье — «Севилья», у которой 47 очков.

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что возобновление сезона запланировано на 11 июня. Также стало известно, что старт следующего чемпионата должен состояться 12 сентября.