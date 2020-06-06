Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов показал фото горных пейзажей Дагестана.

«Родные края», – написал Хабиб под фотографией.

Напомним, ранее Нурмагомедов сообщил, что готов вернуться в октагон в сентябре 2020 года. Последний поединок с его участием состоялся осенью 2019-го, Хабиб одержал досрочную победу над американцем Дастином Порье.

Скорее всего, следующем соперником россиянина станет американец Джастин Гэтжи, который завоевал титул временного чемпиона промоушена в легком весе. Гэтжи одержал победу над своим соотечественником Тони Фергюсоном, с которым изначально должен был драться Хабиб.

Кроме того, американский телеканал CBS показал рейтинг величайших бойцов в истории смешанных единоборств. Шестое место занял Хабиб Нурмагомедов.