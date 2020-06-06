Профессиональная футбольная лига заплатит каждому клубу по 65 тысяч рублей.

Об этом сообщает ТАСС, которое приводит слова президента лиги Андрея Соколова. По его словам, это централизованные отчисления букмекеров, которые приходят ежегодно.