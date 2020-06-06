Профессиональная футбольная лига заплатит каждому клубу по 65 тысяч рублей.
Об этом сообщает ТАСС, которое приводит слова президента лиги Андрея Соколова. По его словам, это централизованные отчисления букмекеров, которые приходят ежегодно.
Напомним, исполком Российского футбольного союза 15 мая принял решение первенство не доигрывать первенство Олимп-ПФЛ из-за пандемии коронавируса.
Отметим, астраханский «Волгарь» стал победителем зоны «Юг», брянское «Динамо» — зоны «Центр», тольяттинский «Акрон» — зоны «Урал-Приволжье», московский «Велес» — зоны «Запад», омский «Иртыш» — зоны «Восток».
Согласно статистике на субботу, 6 июня, в России зафиксированы 8 855 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число зараженных в стране достигло 458 689, сообщает официальный ресурс Стопкоронавирус.рф.
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