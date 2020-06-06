Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о новом правиле, по которому команды смогут проводить пять замен за матч.

По словам Сульшера, он надеется, что все травмированные будут готовы к первому матчу. Тренер отметил, у команды был перерыв, поэтому он не думает, что игроки, которые пропустили длительный период, смогут играть весь матч. Норвежец добавил, что теперь правила изменились, команды могут использовать пять замен и иметь девять человек в запасе.

«Думаю, это поможет, ведь футболистам будет непросто играть после такого перерыва. Могут быть травмы, проблемы с формой. Мы не можем заставить футболиста играть каждый матч по 90 минут», — сказал Сульшер, слова которого приводит Independent.

Ранее клубы АПЛ одобрили правило, разрешающее каждой команде производить по пять замен вместо трех в оставшейся части сезона-2019/20.