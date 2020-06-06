Фигуристка Александра Трусова начала тренироваться под руководством тренера Евгения Плющенко на сборе в Кисловодске. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию выложил в инстаграме видео с тренировки.

На видеозаписи двукратная чемпионка мира среди юниоров прыгает через скакалку на беговой дорожке стадиона.

Тренировку ведут специалисты Сергей Розанов, ушедший вместе с Трусовой из группы Этери Тутберидзе к Плющенко, и Дмитрий Михайлов. Также помимо Трусовой работают Софья Титова, Вероника Жилина и Кирилл Сарновский.

«Работа кипит уже в Кисловодске. Команда сборников «Ангелов Плющенко» и тренеры моей команды!» — написал Плющенко.

Напомним, в Александра Трусова перебралась в Академию Плющенко, уйдя из группы Этери Тутберидзе.