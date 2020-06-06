Бывший главный тренер петербургского СКА и сборной России Алексей Кудашов отмел причину, по которой он покинул свои посты из-за психологического давления.

Кудашов подчеркнул, что на это ссылаться не стоит.

«Во-первых, давление есть всегда и везде, в любой команде. Во-вторых, у меня достаточно опыта, чтобы сдерживать, справляться со всеми этими моментами», — приводит слова Кудашова «Р-Спорт».

Кудашов отметил, что в СКА не все получилось: скоманно начали сезон и прошли первую половину не очень ровно. Но к концу сезона команда выдала продолжительную серию побед.

Напомним, что Кудашова в сборной и СКА сменила Валерий Брагин.