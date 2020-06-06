Форвард«Барселоны» Лионель Месси фото со стадиона «Камп Ноу». Аргентинец заметил, что очень скучал по стадиону по время паузы, связанной с пандемией коронавируса

Ранее аргентинский нападающий начал индивидуально тренироваться. До этого Месси получил лёгкую травму квадрицепса, что не повредит возвращению аргентинца в общую группу через несколько дней.

«Я действительно скучал по этому месту. Не могу дождаться возможности снова здесь сыграть!» — написал Месси.

32-летний Мессив текущем сезоне сыгралв 22 матчах чемпионата Испании, в которых забил 19 голов и отдал двенадцать результативных передач. В игре первого тура после возобновления чемпионата Испании «Барселона» в гостях сыграет с «Мальоркой» 13 июня.