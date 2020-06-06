Московский ЦСКА сыграл двусторонний матч между игроками командами на основном поле базы в Ватутинках.

Как отмечает пресс-служба армейцев, тот состав, который приближен к оптимальному, взял верх над запасными футболистами со счетом 8:3. У победителей покер в активе нападающего Федора Чалова. Так хет-трик полузащитник сделал Никола Влашич, отдав еще и три голевые передачи. Один мяч провел Иван Обляков.

Текущий сезон РПЛ, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится для ЦСКА матчем с «Зенитом» на «ВЭБ Арене». Встреча пройдет 20 июня.