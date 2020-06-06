«Бавария» в 30-м туре чемпионата Германии нанесла поражение в гостях «Байеру», забив четыре мяча (4:2) Таким образом, мюнхенский клуб установил исторический рекорд Бундеслиги по количеству голов. В 30 матчах этого сезона у «Баварии» 90 голов, чего никому ранее достичь не удавалось.

Счет в игре открыли хозяева — уже на десятой минуте отличился Лукас Аларио. Затем «Бавария» отправила в ворота хозяев четыре мяча подряд: еще в первом тайме отличились Кингсли Коман, Леон Горецка, Серж Гнабри, а после перерыва забил Роберт Левандовски. «Байер» сумел отыграть один мяч в концовке встречи усилиями 17-летнего Флориана Вирца.

«Бавария» набрала 70 очков и лидирует в турнирной таблице. У «Байера» 56 очков и пятая строчка.