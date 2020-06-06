Тренер и отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов до сих пор находится в тяжелом состоянии. Нурмагомедов-старший лежить в одной из московских больниц. Ранее он был госпитализирован с пневмонией, а позднее перенес инсульт и неделю находился в коме.

«Динамики нет. Он по-прежнему находится в том же состоянии, — приводит ТАСС сорва комментатора и друга Хабиба Рамазана Рабаданова.

Позже Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что у его отца был выявлен коронавирус.

Нурмагомедов был госпитализирован 25 апреля в Дагестане, однако из-за неправильного лечения его состояние ухудшилось. Тренер был доставлен в Москву спецбортом.