Бывший главный тренер сборной России и СКА Алексей Кудашов прокомментировал совмещение постов. По его словам, в этом не было сложности.

Кудашов отметил, что система работы в федерации отлажена, работает большой штаб, поэтому нет ничего сложного в переходе из клуба в сборную и назад.

«Так ты держишь руку на пульсе, ты постоянно в тонусе, в этом нет большой сложности», – приводит слова Кудашова «Р-Спорт».

Напомним, что Кудашова в сборной и в СКА заменил Валерий Брагин. Кудашов ушел из клуба и из сборной, не проведя ни одного большого турнира — чемпионат мира и Кубок Гагарина были отменены из-за коронавируса.