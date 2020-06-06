Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клубы РПЛ согласны за бесплатный показ восьми оставшихся туров элитного дивизиона чемпионата России. Ранее стало известно, что «Матч ТВ» может устроить бесплатные трансляции всех оставшихся игр чемпионата России.

Медведев отметил, что на собрании клубов РПЛ не было противников бесплатных трансляций, хотя все отдают себе отчет в том, что это отклонение от бизне-модели платного телевидения.

«Однако сейчас важнее сохранить наших болельщиков. Представитель «Матч ТВ» был на собрании и он подтвердил готовность транслировать игры в открытом доступе, – приводит слова Медведева РИА Новости.

Обычно «Матч ТВ» показывает по два матча из каждого тура, но редко выбирает центральные матчи. Все трансляции в полном объеме можно смотреть по платной подписке на канале «Матч Премьер».

Чемпионат РПЛ возобновляется 19 июня.