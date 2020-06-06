Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сфотографировался на фоне своего крутой тачки. На странице в инстаграме он выложил фото, где они стоит, операясь на капот суперкара — красного «Порше Панамера». Фигуристак также в красном: красные бейсболка, рубашка и шорты. Правда, белые кроссовки.

«Мой цвет настроения — красный», — подписал фото Плющенко.

Ранее Плющенко похвастался своей другой машиной — новым электрическим «Порше Тайкан Турбо С», стоимостью от 13 миллионов рублей. Тогда Евгений заметил, что надо много трудиться, а не лежать на диване — тогда все будет. Напомним, что у спортсмена есть еще одна красивая машина — «Порше Кайен».

В мае 2019 года Плющенко хвастался своей редиской.