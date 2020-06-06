Владелец московского «Спартака» Леонид Федун посетил тренировку «Спартака», поприветствовал футболистов и тренеров, а также поблагодарил болельщиков и игркоов команды после перенесённого заражения коронавирусом.

Федун отметил, что пока был в больнице, получил много сообщений поддержки — было очень приятно.

«Теперь, когда болезнь позади, с новыми силами приступаю к работе. Будем вместе двигать клуб к новым победам!» — цитирует Федуна пресс-служба «Спартака» в инстаграме.

Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен в марте и возобновится 19 июня. «Спартак» в первом матче после возобновления сезона встретится с тульским «Арсеналом». У красно-белых 28 очков в 22 матчах.