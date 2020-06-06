Вице-чемпионка Европы, двукратная чемпионка России Анна Щербакова столкнулась со сложностями во время первой ледовой тренировки. Команда Этери Тутберидзе в своем аккаунте в инстаграме выложила видео первого выхода на лед Щербаковой после карантина

— Почему так неустойчиво?!» — недоумевает Щербакова.

— Мне кажется, годы мастерства сейчас видны в твоих движениях», — отметил хореограф Даниил Глейхенгауз, снимающий процесс. Следом фигуристка пошатнулась и едва не упала. Через неделю, как показали на видео, Щербакова уже делала сложные прыжки.

Ранее российские фигуристы возобновили централизованную подготовку. Группа Тутберидзе на базе в Новогорске.