«Зенит» не планирует подписывать новое соглашение с центровым Колтоном Айверсоном. Об этом сообщают «Известия».

Агент игрока Станислав Рыжов напоминает, что инициатором приглашения Айверсона был бывший тренер «Зенита» Жоан Плаза. Нынче вектор карьер центрового определит нынешний тренер петербургского клуба Хавьер Паскуаль.

Напомним, к «Зениту» американский центровой присоединился в июле 2019 года. В минувшем сезоне Колтон набирал в Евролиге 5,6 очка и 4,6 подбора в среднем за игру, а в Единой Лиге ВТБ — 7,9 очка и 4,4 подбора.

Айверсон был сменщиком другого центрового Густаво Айона.