Сербский защитник «Зенита» Бранислав Иванович взял воображаемое интервью у иранского форварда Сердара Азмана. Разговор состоялся после тренировки.

«И вот с нами самый лучший игрок в команде, которая выиграла. Можете сказать свое мнение по поводу игры?» — спросил сербский футболист.

Как только иранец начал отвечать, Иванович сказала «спасибо» и ушел.

«И все?» — отозвался Азмун. «Так я же про себя говорил а ты чего стоял рядом», — ответил капитан «Зенита».

Сезон РПЛ, приостановленный в марте из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 июня матчами 23-го тура.