Форвард «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий рассказал о прошлом сезоне, который он провел в петербургском СКА. Напомним, что нападающий был лучшим бомбардиром в московском клубе, перешел в СКА, но почти не имел игровой практики.

По словам Кагарлицкого, контакта с Алексеем Кудашовым у него не было. Нападающий старался встретиться, обсудить проблему, но понимания не нашел. Был лишь разговор секунд на 10-15, где Кагарлицкому сказала, что он делает вообще не то, что нужно.

«Честно, иногда думал завершить карьеру. На эмоциях, когда успокаивался, понимал, что этого делать нельзя. Но ситуация не устраивала», — приводит слова Кагарлицкого «Спорт-Экспресс».

Кагарлицкий отметил, что сидеть в запасе и наслаждаться большой зарплатой — это не для него.