Испанская «Барселона» выставит на трансфер полузащитника Усмана Дембеле. Каталонский клуб хочет расстаться с атакующим игроком. Как отмечает Diario Sport, в августе, по окончании сезона, «Барса» сообщит об этом его агенту Муссе Сиссоко о своем намерении.

«Барселона» может столкнуться со сложностями при продаже, если игрок так и не сыграет в этом сезоне. В 2017-м он приходил в клуб за 105 млн евро, которые «Барса» выплатила дортмундской «Боруссии». Однако сейчас он стоит намного меньше.

В данный момент у «Барселоны» нет конкретных предложений по футболисту. Ранее сообщалось об интересе со стороны «Ювентуса», «ПСЖ» и «Ливерпуля», однако количество травм и пропущенных матчей вызывают у клубов опасения.

Дембеле, однако, хочет остаться в «Барселоне». Свой последний матч за каталонский клуб он провел 27 ноября. В этом сезоне Дембеле сыграл пять раз в чемпионате Испании и забил один гол.