Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выполнила неудачный прыжок. Спортсменка пыталась исполнить четверной сальхов во время тренировки. Приземление не удалось.

«Никогда не прыгайте на свежезалитый лед», — написала Туктамышева в видео в TikTok.

Это еще один четверной прыжок, который Туктамышева пытается выучить. До этого фигуристка на тренировке выполняла четверной тулуп. Однажды она его сделала на соревнованиях — это было в произвольной программа на чемпионате России. Тогда прыжок также не удался — Туктамышева упала.

Недавно Туктамышева рассказала, что ее наставник Алексей Мишин одобрил новую произвольную программу, которая была придумана при участии поклонников спортсменки на японский мотив.