«Бойцовский остров», где состоятся турниры UFC, будет расположен в Абу-Даби. На территории столицы Объединенных Арабских Эмиратов располагается более 200 островов — один из них арендовала организация

Тем, кто отправится в ОАЭ на этот остров, не требуется проходить двухнедельный карантин. Бойцы пройдут тест на коронавирус, а результаты будут ожидаться в самоизоляции.

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что октагон будет располагаться на пляже, как и отели для спортсменов.

Дебютный турнир на «Бойцовском острове» состоится 27 июня.

Напомним, в Абу-Даби 7 сентября проходил турнир UFC 242, где в главном событии чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье.