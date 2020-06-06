Ученица академии двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Софья Титова на первой ледовой тренировке выполнила тройной флип. Фигуристка впервые вышла на лед после карантина спустя более двух месяцев.

Титова выложила в инстаграме видео, на котором она тренируется на катке базы «Юг-Спорт» в Кисловодске. 11-летняя спортсменка исполнила тройной флип, после чего ее похвалил Евгений Плющенко.

«О, боже, спасибо. Быть на льду — это счастье! Тройной флип Софьи Титовой. Первый «ледовый день», — написала Титова в инстаграме.

Ранее Плющенко показал первую тренировку бронзового призера чемпионата Европы Александры Трусовой, перешедшей к нему в мае от Этери Тутберидзе.