Немецкий тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп пояснил, почему в стане без пяти минут чемпионов АПЛ не будет дорогостоящих переходов.

Клопп заметил, что в Англии полно слухов о том, кого собирается купить МЮ или «Челси». В Ливерпуле же все тихо. Клопп объясняет это тем, клуб зависит от доходов и не имеет понятия, сколько сможет зарабатывать, поскольку непонятно, когда болельщики вернуться на трибуны.

Клопп отметил, что сейчас все клубы теряют средства — «Ливерпулю» приходится возвращать деньги за абонементы на этот сезон, и, возможно, не получится продать их в следующем, по крайней мере, на первые 10-15 матчей.

«Ложи не будут заполнены, билеты не будут проданы. Всё будет немного не так, как раньше. Если мы будем обсуждать с игроками такие вещи, как отказ от зарплаты, и в то же время будем тратить на новичков по £ 50-60 млн, нам придётся объясняться», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Напомним, что «Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии, опережая на «Манчестер Сити» на 25 очков.