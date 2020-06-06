Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов до сих пор не может забыть крупной поражение от «Зенита» в последнем матче чемпионата России перед перерывом.

По словам Парфенова, за эти шесть лет, что он тренирует, с ним такие ни разу не случалось.

«Знаете, эти 1:7 в Питере еще долго будет сидеть занозой в памяти», — цитирует Парфенова «Спорт-Экспресс».

Парфенов отметил, что какие-то моменты стоит оставить в памяти, чтобы не повторять их в будущем, а эмоции и переживания нужно стараться забыть раз и навсегда, иначе можно сойти с ума.

Напомним, что «Урал» находится на десятом месте в РПЛ с 25 очками.