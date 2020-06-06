Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выложила в инстаграме новое видео, где она около минуты танцует под композицию A-Star Balaya. Видео привело подписчиков в восторг. В комментариях под видео ей предложили включить это выступление в произвольную программу, восхитившись её пластикой и пожелали такое же настроение явить на льду.

«Главное в танце кайфовать, а не красиво. Но помните, что у мебели бывают острые углы», – отметила Туктамышева под видео.

Напомним, Туктамышева должна готовится к сезону вместе с группой Алексея Мишина, которая отменила сбор в Кисловодске и останется в Петербурге, чтобы тренироваться с 8 июня.