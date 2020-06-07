В рамках турнира UFC 250 в Лас-Вегасе состоялся титульный поединок за пояс в полулегком весе среди женщин между бразильянкой Амандой Нуньес и американкой Фелицией Спенсер.

Победу единогласным решением судей одержала Нуньес, защитив титул чемпионки в полулегком весе.

Для Нуньес эта победа стала 13-й в UFC при одном поражении (от Кэт Зингано). Фелиция Спенсер одержала две победы и потерпела столько же поражений.

Отметим, двукратная чемпионка UFC завоевала этот пояс в декабре 2018-го в поединке против Крис Сайборг, нокаутировав соотечественницу уже в первом раунде. Защитила титул Нуньес в декабре 2019-го, победив голландку Жермейн де Рандами единогласным решением судей.

Второй пояс, в легчайшем весе, Нуньес в последний раз защищала летом 2019-го в поединке с Холли Холм.