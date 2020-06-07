В рамках турнира UFC 250 в Лас-Вегасе состоялся со-главный поединок в легчайшем весе между американцем Коди Гарбрандтом и бразильцем Рафаэлем Ассунсао.

Победу нокаутом за секунду до конца второго раунда одержал Гарбрандт

Для Гарбрандта эта победа стала седьмой в UFC при трех поражениях. Рафаэль Ассунсао одержал 11 побед и потерпел пять поражений.

Отметим, на UFC 250 также состоялся титульный поединок за пояс в полулегком весе среди женщин между бразильянкой Амандой Нуньес и американкой Фелицией Спенсер. Победу единогласным решением судей одержала Нуньес, защитив титул чемпионки в полулегком весе. Двукратная чемпионка UFC завоевала этот пояс в декабре 2018-го в поединке против Крис Сайборг, нокаутировав соотечественницу уже в первом раунде.