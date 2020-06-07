В рамках турнира UFC 250 в Лас-Вегасе состоялся поединок в легчайшем весе между американцами Алджамейном Стерлингом и Кори Сэдхагеном.

Досрочную победу в первом раунде одержал Стерлинг, который применил удушающий прием.

Благодаря победе Стерлинг станет следующим участником титульного поединка в легчайшем весе. Второй участник определится в поединке Петра Яна и Жозе Алдо.

Для Стерлинга эта победа стала 11-й в UFC при трех поражениях. Кори Сэндхаген одержал шесть побед и потерпел первое поражение.

Отметим, на UFC 250 также состоялся титульный поединок за пояс в полулегком весе среди женщин между бразильянкой Амандой Нуньес и американкой Фелицией Спенсер. Победу единогласным решением судей одержала Нуньес, защитив титул чемпионки в полулегком весе. Двукратная чемпионка UFC завоевала этот пояс в декабре 2018-го в поединке против Крис Сайборг, нокаутировав соотечественницу уже в первом раунде.