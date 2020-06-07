Во время возобновления сезона НБА в Орландо командам позволят сделать неограниченное число подписаний, чтобы заменить игроков, заразившихся коронавирусом или получивших серьезную травму.

Об этом сообщает ESPN. Отмечается, что команды не смогут добавить в состав игроков, не выступавших в этом сезоне. Это опытные баскетболисты и игроки, которые провели сезон за границей.

В доигровке сезона примут участие 22 команды лиги. Все матчи будут проходить в Орландо при пустых трибунах. Ранее Национальная ассоциация баскетболистов приняла разработанный формат возобновления сезона с участием 22 команд.

Совет директоров национальной баскетбольной ассоциации также одобрил план по возобновлению сезона.

Сообщается, что чемпионат будет доигрываться в Орландо. Данное решение было принято практически единогласно. Единственным коллективом, выступившим против возобновления сезона стал «Портленд Трэйл Блэйзерс».