Двукратный экс-чемпион UFC Конор Макгрегор снова объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.

«Привет, парни. Я решил завязать с боями. Спасибо всем вам за эти удивительные воспоминания. Это было круто», – написал Конор в своем Twitter.

Отметим, это уже третий раз, когда Конор Макгрегор объявляет об уходе из спорта. В последнем поединке он нокаутировал Дональда Серроне в первом раунде на турнире UFC 246. Для Конора эта победа стала первой с ноября 2016 года, когда он завоевал титул в легком весе, одолев Эдди Альвареса. Ирландец вышел в октагон впервые после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018-го года.

В последнее время шли разговоры о поединке Макгрегора против Тони Фергюсона, который потерпел поражение от Джастина Гэтжи.