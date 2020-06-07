Перуанский нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал о симптомах во время коронавируса.

По словам Фарфана, ситуация была под контролем, а единственным симптомом оказалась головная боль. Перуанец отметил, такой сильной головной боли у него никогда не было. Он добавил, что сначала еще немного лишился обоняния и вкуса, но потом все нормализовалось. Фарфан рассказал, что даже из-за похмелья у меня не было такой головной боли.

«Хотелось бы сказать людям, чтобы они осознавали серьезность ситуации. Вы должны позаботиться о себе, чтобы с вами подобного не случилось», — сказал Фарфан в прямом эфире своего Instagram.

Отметим, Фарфан стал одним из первых футболистов РПЛ, заразившихся коронавирусом.