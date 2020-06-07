Американский боец UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг после победы над Кори Сэндхагеном обратился к Петру Яну.

«Я устал от этого чертового хайпа. Все только и говорят, как хорош Петр Ян. Ему лучше выиграть следующий бой, потому что я приду за твоей задницей», — сказал Стерлинг в послематчевом интервью Джо Рогану.

Напомним, в рамках турнира UFC 250 в Лас-Вегасе состоялся поединок в легчайшем весе между американцами Алджамейном Стерлингом и Кори Сэдхагеном. Досрочную победу в первом раунде одержал Стерлинг, который применил удушающий прием.

Отметим, благодаря победе Стерлинг станет следующим участником титульного поединка в легчайшем весе. Второй участник определится в поединке Петра Яна и Жозе Алдо.