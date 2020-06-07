Исполнительный комитет УЕФА принял решение провести полуфиналы и финал Лиги чемпионов в Португалии

Об этом сообщает Bild. По информации источника, решающий поединок состоится на стадионе «Эштадиу да Луш», который находится в Лиссабоне. Отмечается, что матчи четвертьфинала пройдут в другой стране.

Ранее сообщалось, что рассматривается вариант, при котором 1/4 финала Лиги чемпионов будет проходить в формате одного матча, после чего состоится «Финал четырех» в Стамбуле.

Кроме того, один из рассматриваемых вариантов – доигровка в формате финала восьми. Отмечалось, что подобная система позволит избежать лишних перелетов участвующих команд. Исполком должен определиться с датами проведения после 17 июня.