Российский боец UFC в легчайшем весе Петр Ян по следам турнира UFC 250 поделился мнением о дивизионе, в котором он выступает.

«Легчайший дивизион — лучший в UFC, и я в предвкушении будущего. Думаю, тройной клоун убежал вовремя», — написал Петр Ян в своем Twitter.

Напомним, Генри Сехудо объявил о завершении карьеры сразу после поединка против Доминика Круза на турнире UFC 249. Бой против Круза Сехудо выиграл за две секунды до конца второго раунда техническим нокаутом, добив соперника руками — судье пришлось остановить поединок.

На турнире UFC 250 Алджамейн Стерлинг победил Кори Сэндхагена удушающим приемом и стал следующим участником титульного боя. С ним сразится победитель поединка Петр Ян — Жозе Алдо.