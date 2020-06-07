У южноафриканской бегуньи Кастер Семени и ее супруги Виолет Рассебоя несколько месяцев назад родилась дочь.

Об этом сообщает издание Daily Sun. Сама легкоатлетка в своем Instagram в последние дни выкладывает фото детской одежды и кроссовок. Кроме того, она опубликовала открытку с изображением одежды для новорожденного и надписью baby. Виолет Рассебоя в социальных сетях называет себя мамой Оры, что может говорить о имени дочки.

Отметим, согласно новым правилам IAAF, легкоатлетки, которые выступают на дистанциях от 400 метров до мили, обязаны снижать уровень тестостерона до 5 нмоль/л при помощи гормональных препаратов. После введения этих правил Кастер Семеня не смогла принять участие в чемпионате мира-2019 в Дохе.