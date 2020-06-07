В воскресенье, 7 июня, состоится пятый этап кибердрифта, который проводит Москомспорт.

Прямая трансляция турнира пройдет в 16:00 по московскому времени.

Главная цель мероприятия — дать шанс всем желающим попробовать свои силы в профессиональной лиге дрифта, а также встретиться в заезде с уже имеющими опыт и состоявшимися пилотами. Пятый этап провоходит на основе двух игровых платформ — ASSETTO CORSA и CARX Drift Racing.

Современные технологии помогают полностью погрузиться в виртуальную реальность, ничем не отличимую от настоящей гонки. Трассы и гоночные болиды полностью детализированы, физика движения невероятно реалистична, имеется большой выбор дисциплин и удобная настройка.

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