Представитель агентства ProSport Александр Карпов, представляющий защитника «Рубина» Олега Данченко, прокомментировал слухи об интересе к футболисту со стороны московских клубов.

«Данченко интересуются московские клубы? Он один из ведущих правых защитников РПЛ, несколько раз в этом сезоне попадал в сборные тура. Действительно несколько клубов РПЛ и два клуба из чемпионата Бельгии на сегодняшний день активно следят за Олегом», — сказал Карпов, слова которого приводит Sport24.

Напомним, Данченко стал футболистом казанского «Рубина» летом 2019-го, когда перешел в клуб из донецкого «Шахтера» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне защитник провел за казанцев 19 матчей в российской премьер-лиге и отдал две результативные передачи. По версии портала Transfermarkt, стоимость защитника оценивается в 2,8 миллиона евро.