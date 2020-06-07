Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассказал о дальнейших планах по своей карьере.

По словам Виллаш-Боаша, у него осталось четыре года тренерской карьеры.

«Еще год я буду работать в «Марселе», а затем хотел бы получить более экзотический опыт — в Бразилии или Японии», — сказал португалец, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее президент французского «Марселя» Жак-Анри Эйро пообщался с Боашем и тот изъявил желание продлить контракт с клубом. «Марсель» отправил специалисту предложение продлить соглашение до конца сезона 2022/23. По условиям контракт будет продлен еще на год, если французский клуб квалифицируется в Лигу чемпионов.

Ранее L’Equipe сообщил, что Виллаш-Боаш отказался продлевать контракт с клубом из-за недовольства трансферной политикой клуба.