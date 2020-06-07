Педро может перейти в «Валенсию» на правах свободного агента

Испанский нападающий лондонского «Челси» Педро Родригес может стать футболистом «Валенсии».

Об этом сообщает Sport.es. По информации источника, испанец не будет продлевать соглашение с «Челси». Отмечается, что форвард хочет вернуться в Испанию и может перейти в «Валенсию» как свободный агент. Препятствием для перехожа может стать высокая зарплата игрока.

Отметим, контракт 32-летнего Педро с лондонцами рассчитан до конца текущего сезона.

Ранее сообщалось, что Педро Родригес может стать футболистом итальянских «Ромы» или «Ювентуса». Руководство римского клуба уже проводит переговоры с 32-летним испанцем.

В текущем сезоне английской премьер-лиги Педро провел девять матчей и забил один гол.