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  • 13:42,  7 июня 2020
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Футбол
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Педро может перейти в «Валенсию» на правах свободного агента

Педро Родригес. Фото: ФК "Челси"

Испанский нападающий лондонского «Челси» Педро Родригес может стать футболистом «Валенсии».

Об этом сообщает Sport.es. По информации источника, испанец не будет продлевать соглашение с «Челси». Отмечается, что форвард хочет вернуться в Испанию и может перейти в «Валенсию» как свободный агент. Препятствием для перехожа может стать высокая зарплата игрока.

Отметим, контракт 32-летнего Педро с лондонцами рассчитан до конца текущего сезона.

Ранее сообщалось, что Педро Родригес может стать футболистом итальянских «Ромы» или «Ювентуса». Руководство римского клуба уже проводит переговоры с 32-летним испанцем.

В текущем сезоне английской премьер-лиги Педро провел девять матчей и забил один гол.

С 2010 по 2017 год полузащитник вызывался в сборную Испании, за которую забил 17 голов.

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