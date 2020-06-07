Защитник «Краснодара» Егор Сорокин рассказал, почему отказался переходить в «Зенит».

По словам Сорокина, в «Зенит» его звали зимой 2019 года. Он отметил, тогда клубы уже обо всем договорились, но футболист предпочел остаться в Казани, потому что не почувствовал заинтересованности со стороны «Зенита». Сорокин добавил, его насторожила фраза Малафеева, с которым защитник общался по телефону. Как рассказывает Сорокин, Малафеев сказал: «Если что — тренироваться будешь с основой, а играть за «Зенит-2». Кроме того, с Семаком у Сорокина разговора не было.

«Финансовые условия в «Зените» и «Рубине» несопоставимы. Но я для себя четко расставил приоритеты. Да, можно сорвать куш — и года через три-четыре оказаться никому не нужным. А можно сыграть вдолгую», — сказал Сорокин, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Отметим, Сорокин перешел в «Краснодар» в 2019 году, после чего был сдан обратно в аренду в «Рубин». Сейчас игрок вернулся в южный клуб.