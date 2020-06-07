Спортивный директор «Тамбова» рассказал о возможной смене названия клуба из-за переезда в Нижний Новгород.

По словам Худякова, клуб пока никуда не переезжает, просто вышел с вопросом, возможно ли такое. Спортивный директор отметил, «Тамбов» хочет получить лицензию и играть дома, но так как есть проблемы со стадионом и некоторые другие проблемы, в клубе ведут переговоры параллельно с Нижним Новгородом, и там уже есть положительный ответ.

«Это нужно для того, чтобы сохранить клуб, чтобы ему дали лицензию. Потому что с тем стадионом, который у нас есть, нам лицензию никто не даст. Если не получится получить лицензию, то, конечно, будем рассматривать вариант, чтобы мы переехали туда, а клуб ФНЛ переехал к нам. Если переедем туда, конечно, придется менять название», — сказал Худяков, слова которого приводит РИА «Новости».