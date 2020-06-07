Стало известно, сколько заработали бойцы за турнир UFC 250, который состоялся в Лас-Вегасе.

По словам журналиста Бретта Окамото, двукратная чемпионка UFC Аманда Нуньес, защитившая пояс в легком весе в поединке с Фелицией Спенсер, заработала 450 тысяч долларов. Отмечается, что 350 тысяч она получила в качестве гарантированной суммы, а еще 100 тысяч — за победу. Ее соперница заработала 200 тысяч долларов.

Американец Коди Гарбрандт, который отправил в нокаут бразильца Рафаэля Ассунсао, заработал 240 тысяч долларов, а его соперник — 158 тысяч. Алджамейн Стерлинг заработал 152 тысячи, а Шон О’Мэлли — 80 тысяч.

Суммы указаны без бонусов за лучшее выступление: по 50 тысяч долларов получили Коди Гарбрандт, Алджамейн Стерлинг, Шон О’Мэлли и Алекс Перес.