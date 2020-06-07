Алжирский полузащитник итальянского «Милана» Исмаэль Беннасер может стать футболистом мадридского «Реала».

Об этом сообщает Foot Mercato. По информации источника, мадридцы заинтересовались футболистом после Кубка африканских наций, а Беннасера был признан лучшим игроком турнира. Отмечается, что приоритетом для «Реала» остается 17-летний полузащитник французского «Ренна» Эдуардо Камавинга.

Ранее сообщалось, что россонери уже отклонили предложение французского «Пари Сен Жермен» о переходе 22-летнего хавбека в размере 30 миллионов евро. Также известно, что Беннасер может стать футболистом английского «Манчестер Сити».

Текущий контракт Исмаэля Беннасера с «Миланом» завершается в 2024 году. В нынешнем сезоне футболист провел в составе своего клуба 23 встречи во всех турнирах.