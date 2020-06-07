Немецкий голкипер лондонского «Арсенала» Бернд Лено поделился мнением об отсутствии конкуренции в Бундеслиге.

По словам Лено, «Бавария» — уже чемпион, как и всегда. Вратарь считает, что это скучно и грустно.

«Хотелось бы видеть увлекательную чемпионскую гонку, но предвижу, что такого не случится в ближайшем будущем. «Бавария» слишком сильна», — сказал Лено, слова которого приводит SWR.

Отметим, за четыре тура до окончания чемпионата Германии команда Ханса-Дитера Флика идет на первом месте с отрывом в семь очков от дортмундской «Боруссии». За 30 матчей мюнхенский клуб набрал 70 баллов, забил 90 голов и пропустил 30. На третьем месте идет «РБ Лейпциг» с 59 очками. Бывший клуб Лено, леверкузенский «Байер», занимает пятое место с 56 баллами.