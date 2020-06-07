Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко опубликовал фото маленькой дочери в своем Instagram.

«Моя любимица!» — написал Гончаренко под фото ребенка, которого впервые показал подписчикам в интернете.

Отметим, дочь тренера ЦСКА Кристина родилась 23 мая 2019 года. Гончаренко также воспитывает 12-летнего сына Артема.

Ранее стало известно, что московский ЦСКА продлил контракт с главным тренером армейской команды Виктором Гончаренко. Отмечается, что 42-летний тренер подписал новое соглашение с армейцами до окончания следующего сезона.

Виктор Гончаренко стал главным тренером ЦСКА в декабре 2016 года. У руля армейского клуба он провел 129 матчей, а команда смогла одержать 65 побед. При Гончаренко красно-синие завоевали Суперкубок России в 2018 году и дошли до четвертьфинала Лиги Европы в сезоне-2017/18.