Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала видео своей тренировки на ледовом катке.

По словам фигуристки, она ошиблась, прыгнув на не до конца застывший лед.

«Никогда не прыгайте на свежезалитый лед», — написала Туктамышева под видео, добавив, что каток был мокрым.

Ранее Елизавета Туктамышева рассказала, что ее наставник Алексей Мишин одобрил новую произвольную программу, которая была придумана при участии поклонников спортсменки на японский мотив. Алексей Мишин, по словам Туктамышевой, еще не видел всего танца — только небольшие кусочки видео и музыку, поэтому у фигуристки не было уверенности, что программа понравится.

Напомним, в прошлом Туктамышева дважды была третьей на этапах Гран-при, но не сумела пробиться на чемпионат Европы в Граце из-за четвертого места в чемпионате России.