Конор ответил, зачем он завершил карьеру — ирландец огорчен действиями UFC

Двукратный экс-чемпион UFC Конор Макгрегор объяснил свое решение завершить карьеру.

По словам Макгрегора, он пробегается по вариантам соперников — никого толком нет в настоящий момент, и ничто не будоражит ирландца. Боец отметил, UFC нужно было продолжать действовать. Он не понимает, зачем промоушен перенес бой Хабиба против Гэтжи на сентябрь.

«Я изложил им план и метод, которые были правильными. А они всегда хотят отказаться от этого, не дать этому случиться или потянуть время. Что бы я ни говорил, они идут наперекор, желая показать какую-то силу. Они должны были просто организовать бой — между мной и Джастином за временный пояс — и продолжать движуху», — сказал Макгрегор, слова которого приводит ESPN.