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  • 17:23,  7 июня 2020
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Бокс/MMA
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Конор ответил, зачем он завершил карьеру — ирландец огорчен действиями UFC

Конор ответил, зачем он завершил карьеру &#8212; ирландец огорчен действиями UFC
Конор Макгрегор. Фото: instagram.com/thenotoriousmma

Двукратный экс-чемпион UFC Конор Макгрегор объяснил свое решение завершить карьеру.

По словам Макгрегора, он пробегается по вариантам соперников — никого толком нет в настоящий момент, и  ничто не будоражит ирландца. Боец отметил, UFC нужно было продолжать действовать. Он не понимает, зачем промоушен перенес бой Хабиба против Гэтжи на сентябрь.

«Я изложил им план и метод, которые были правильными. А они всегда хотят отказаться от этого, не дать этому случиться или потянуть время. Что бы я ни говорил, они идут наперекор, желая показать какую-то силу. Они должны были просто организовать бой — между мной и Джастином за временный пояс — и продолжать движуху», — сказал Макгрегор, слова которого приводит ESPN.

Напомним, двукратный экс-чемпион UFC Конор Макгрегор снова объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах. Отметим, это уже третий раз, когда Конор Макгрегор объявляет об уходе из спорта. В последнем поединке он нокаутировал Дональда Серроне в первом раунде на турнире UFC 246.

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